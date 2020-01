O treinador do Sporting de Braga, Rúben Amorim, chamou 19 jogadores para o dérbi minhoto ante o Moreirense, que encerra a 18.ª jornada da Liga, na quarta-feira.

Ausência de vulto é o defesa brasileiro Tormena, que está a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda, consequência do jogo da final da Taça da Liga, ante o FC Porto. De fora, ainda que não registem qualquer problema físico, estão também Fransérgio, Pablo, Bruno Xadas e Diogo Viana, por opção.

LEIA MAIS: todas as notícias do Sp. Braga

Entre os eleitos, nota para o regresso do jovem defesa David Carmo, que Amorim estreou em absoluto na equipa principal na última jornada, no Estádio do Dragão. O guardião Eduardo, que cumpriu castigo no jogo da final da Taça da Liga, volta aos eleitos.

O Sp. Braga joga em Moreira de Cónegos, ante o Moreirense, a partir das 20h15 de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.