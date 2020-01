Euforia é algo que Rúben Amorim não teme. Após vencer a Taça da Liga, o Sp. Braga volta aos jogos do campeonato, pretendendo manter a série vitoriosa com o novo técnico no comando. «Da mesma forma que trabalhamos o físico, trabalhamos o psicológico» avisa o treinador, alertando quem possa esperar uns guerreiros ainda em festejos.

«Vimos de uma série de grandes jogos e importantes e isso retira a tal energia aos jogadores. Vai ser um jogo muito difícil, o Moreirense trabalhou muito neste jogo e temos de ser agressivos como temos sido para que o jogo não vá de encontro ao que o Moreirense quer. Como não temos tempo para trabalhar o físico, trabalhamos no psicológico. o nosso foco foi perceber o adversário e recuperar mentalmente os jogadores, preparando o jogo como uma final», referiu o treinador em conferência de imprensa.

Todas as notícias do Sp. Braga

Questionado sobre as dimensões do terreno de jogo, o técnico desvalorizou esta temática e reforçou a ideia de que a sua equipa terá de saber sofrer. «São mais ou menos as mesmas dos outros. O estádio dá essa ideia, mas não ligamos a isso. É uma equipa agressiva em casa, muito intensa e sabemos o que vamos encontrar. Temos de ser igualmente agressivos, ter muito energia neste jogo porque senão vamos sofrer», vincou.

Ainda sem saber a real extensão da lesão de Tormena, que saiu lesionado frente ao FC Porto na final da Taça da Liga, Rúben Amorim confirmou que não conta com o central, mas não adiantou quem será o substituto, admitindo a hipótese de não jogar com um central de raiz.

O técnico falou ainda sobre André Horta uma das referências da equipa até à chegada de Rúben Amorim, mas que perdeu espaço nos últimos jogos. «É um excelente jogador. A carreira de jogador vive de momentos, contamos com ele, faz parte do projeto, do presente e futuro deste clube. Por uma coisa ou outra não está a jogar, mas o futebol é o momento. Não temos uma equipa titular. A culpa tem sido menos do André e mais dos outros, como o Novais, Palhinha ou o Fransérgio. O André é um jogador muito importante neste grupo», explicou.

Todas as notícias do Moreirense

O jogo entre o Moreirense e o Sp. Braga está agendado para as 20h15 desta quarta-feira no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.