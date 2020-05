O plantel do Sporting teve de puxar pelo físico na manhã desta terça-feira.

A informação disponibilizada no site do clube dá conta de que a equipa técnica liderada por Rúben Amorim aumentou a intensidade, com os jogadores divididos por estações, correspondentes a exercícios com e sem bola.

O guarda-redes Renan Ribeiro limitou-se a fazer treino específico no relvado, com o treinador Tiago Ferreira, enquanto que Luiz Phellype esteve ausente.

Esta quarta-feira será dia de folga do plantel leonino, «como forma de prevenção contra o aparecimento de lesões, depois do intenso trabalho de segunda e terça-feira».