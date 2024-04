O treinador do Moreirense, Rui Borges, afirmou este sábado, na véspera da receção ao Estrela da Amadora para a 28.ª jornada da I Liga, que o Moreirense quer garantir o 6.º lugar na I Liga e, pelo menos, igualar o recorde do clube, de 52 pontos.

Com 42 pontos a sete jornadas do fim do campeonato, a equipa tem como prioridade evitar algum «relaxamento indireto» nos derradeiros jogos, estabelecendo a meta de atingir a fasquia pontual registada em 2018/19, sob o comando do treinador Ivo Vieira, a valer um 6.º lugar que quer igualar esta época, quando tem cinco pontos de vantagem para o sétimo classificado, o Arouca (37).

«Fui sempre um treinador que gosta de fixar um objetivo para se guiar. Temos de manter o sexto lugar, que dá entrada na Taça da Liga na próxima época, e de tentar chegar à pontuação máxima, conseguida na época do mister Ivo», frisou, na antevisão ao jogo com o Estrela, marcado para domingo, às 18h00, em Moreira de Cónegos.

O técnico de 42 anos referiu ainda que o Moreirense vai tentar ser a equipa com mais encontros sem golos sofridos na I Liga. Neste momento, tem a segunda melhor marca, com 13, atrás do Benfica, que soma 14. Frisou ainda que os seus jogadores merecem palmas se forem «consistentes até ao fim», numa altura em que o quinto lugar, ocupado pelo Vitória de Guimarães, com 53 pontos, está distante.

«A vermo-nos no sexto lugar, gostaríamos de estar na luta pelo quinto lugar, mas não tivemos capacidade para isso. É mérito do adversário. Não podemos pedir mais. Não posso estar frustrado por causa disso. Se dissessem que iríamos estar no sexto lugar no início do campeonato, ninguém iria acreditar», vincou, deixando notas positivas sobre o Estrela.

«Será um jogo muito competitivo, contra uma equipa muito forte a nível físico, nas bolas paradas, no contra-ataque, intensa quando ativa os momentos de pressão. Fez um bom acréscimo de jogadores no mercado de janeiro e procura ter um jogo equilibrado a nível coletivo», analisou.

O Moreirense, sexto classificado da I Liga, com 42 pontos, recebe o Estrela, 15.º, com 26, em partida agendada para domingo, às 18h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Ricardo Baixinho é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.