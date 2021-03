No último treino antes das folgas, o FC Porto preparou o duelo contra o Santa Clara sem 13 internacionais e com três jogadores entregues ao departamento médico.



Segundo a informação no site dos dragões, Sérgio Conceição não pôde contar com os jogadores que se encontram ao serviço das respetivas lesões. Assim, Sérgio Oliveira (Portugal), Grujic (Sérvia), Corona (México), Zaidu (Nigéria), Mbemba (RD Congo), Loum (Senegal), Nanu (Guiné-Bissau), Taremi (Irão), Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira, João Mário e Francisco Conceição (Sub-21) não estiveram presentes.



Além dos internacionais, Pepe fez apenas tratamento enquanto Marcano realizou tratamento e treino condicionado. Mais perto da recuperação plena está Mbaye, guarda-redes que treinou integrado ainda que de forma condicionada.



O plantel do FC Porto vai gozar de dois dias de folga e voltará a treinar na próxima segunda-feira, às 16h00, no Olival.