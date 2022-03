O futebolista do Santa Clara, Lincoln, queixou-se de alegados atos de racismo no final do encontro contra o Sporting de Braga, na noite de segunda-feira, sublinhando, porém, que já nada o surpreende nos atos do ser humano.

O brasileiro, que não explicou com exatidão o que aconteceu no Estádio Municipal de Braga, partilhou, contudo, algumas mensagens a dar conta de que terá ouvido barulhos vindos das bancadas, de adeptos a imitar sons de um macaco.

«Estou a receber muitas mensagens de força pelo episódio que ocorreu no jogo contra o Sporting de Braga. Mas a mim, Lincoln, nada mais me surpreende nos atos dos seres humanos. O ser humano está cada vez pior (não todos). Vemos muitas coisas a acontecer, ao invés de nos unirmos e ajudarmo-nos uns aos outros», referiu, através da rede social Instagram, ao final da noite de segunda-feira.

«Como cristão isso não vai e nunca irá abalar-me (…) Não quero saber da justiça da Liga, ou nenhuma outra entidade, até porque são [decisões] tomadas por seres humanos, que fecham os olhos a determinadas decisões. Aos responsáveis pelos atos, apenas uma mensagem do fundo do coração: Deus vos abençoe», escreveu Lincoln.

Já esta manhã, o Santa Clara reagiu e vincou a sua posição junto do atleta, «condenando e repudiando todo e qualquer ato de intolerância e discriminação racial». «O testemunho do nosso jogador nos seus veículos sociais é claro e queremos vincar que se trata de um profissional e ser humano exemplar, algo que tem vindo a demonstrar frequentemente – e por esse motivo pertence ao grupo de capitães do nosso plantel», apontou a SAD dos açorianos.

Em campo, Sp. Braga e Santa Clara empataram sem golos, no fecho da jornada 24, que teve duas expulsões na equipa de Mário Silva, nos minutos finais.