O treinador do Santa Clara, Mário Silva, confirmou a saída do futebolista brasileiro Cryzan do plantel dos açorianos. O avançado estava em negociações para rumar ao futebol chinês e o fim da ligação com o emblema de Ponta Delgada vai mesmo consumar-se.

«O Cryzan, eu tive oportunidade de dizer pessoalmente, espero que ele seja muito feliz. Por aquilo que ele deu ao clube enquanto cá esteve, merece-o. Por aquilo que ele me deu a mim enquanto cá esteve como profissional e como homem, merece-o», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o FC Porto, da 28.ª jornada da I Liga, sobre o qual também falou.

«Não temos Cryzan, temos outro jogador de certeza absoluta. O [Anderson] Carvalho está castigado igualmente. O Morita regressa da seleção e vamos ver como é que ele estará», disse, ainda, sobre o panorama dos ausentes.

O FC Porto-Santa Clara joga-se a partir das 20h15 de segunda-feira e tem arbitragem de António Nobre. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.