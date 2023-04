FIGURA: Bruno Jordão

Um jogador que não foi opção regular esta temporada, mas que este domingo fez a diferença no meio-campo do Santa Clara. Parecia um polvo, com tentáculos por todo o lado. O Santa Clara marcou a diferença pela intensidade e pela reação à perda da bola - e muito se deve a Jordão. O patrão do meio-campo, fundamental quer a roubar as bolas, quer na condução para o ataque. Soube aparecer em zonas de finalização e foi dele o golo do Santa Clara.

Momento: o golo do empate do Santa Clara (86m)

É o golo que fecha o resultado e que interrompe a série de nove derrotas do Santa Clara. Quando o último classificado sofre um golo aos 83 minutos em casa, é previsível pensar-se que o resultado está fechado. Contudo, os açorianos conseguiram recuperar e fizeram o empate três minutos depois. Após o golo, e também devido à expulsão de Guima, o ascendente foi do Santa Clara, mas faltou capacidade para fazer a “remontada”.

OUTROS DESTAQUES

Ygor Nogueira

Ao longo da época, têm sido notórias as fragilidades defensivas do Santa Clara sobretudo no miolo central. As fragilidades não desapareceram, é certo, mas o critério de Nogueira ajudou a consolidar a posição defensiva da equipa. Foi autor de uma série de cortes fundamentais, evitando a criação de oportunidades de golo ao adversário.

João Mendes

Foi o jogador em destaque no Chaves. Forte na cobertura defensiva e fundamental no processo de construção. O futebol dos flavienses passou todo por ele. Teve a argúcia para explorar o espaço entre linhas, causando muitas dificuldades ao conjunto açoriano. Foi dele a brilhante assistência para o golo.

Abass

Está transformado no talismã do Chaves. Depois de ter dado a vitória frente ao Benfica na última jornada, voltou a sair do banco para ser decisivo esta tarde. Até à sua entrada, foram várias as oportunidades de golo, mas o certo é que o marcador estava a zeros e foi desbloqueado pelo ganês. Sabe aparecer livre de marcação na área e é eficaz nos momentos que importam. Fez a diferença.