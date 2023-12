Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o Sporting, em Alvalade, em jogo da 14.ª jornada da I Liga:

[Com que sensação sai do jogo:] «Sensação de que perdemos três pontos e por tudo o que foi o ambiente e os festejos, tudo o que se passou, realmente somos uma equipa forte, que está aqui para dar uma resposta positiva ao longo do campeonato, um campeonato que parece que ficou decidido hoje, pelo ambiente. Não digo que não se festeje as vitórias, mas estamos em dezembro, fazemos contas em maio. Sinceramente, dos jogos todos em que defrontei o Sporting – perdemos, é verdade, e houve incidências que não correram bem – acho que foi dos jogos, mesmo com dez, em que encontrei o Sporting com mais dificuldades, sinceramente.»

[Dificuldades no jogo e Gyökeres:] «O golo do avançado do Sporting nasce de uma situação que trabalhámos e que não correu tão bem, principalmente quando a bola chegava ao corredor lateral, queríamos uma equipa compacta, curta e que limitasse, ao máximo, o ataque à profundidade do adversário. Isso foi trabalhado, não correu bem naquele momento e esse detalhe foi importante. Acabámos a primeira parte por cima do Sporting, podíamos ter feito o empate pelo Galeno.»

«No início da segunda parte, há o lance do Pepe, que é expulso, deixa-nos com menos um. Mesmo assim, nunca demos o jogo por perdido, continuámos a pressionar o adversário, a criar situações, lembro-me de uma do Evanilson, na parte final o Navarro. No último terço faltou definir melhor, nos duelos ofensivos desequilibrar um bocadinho mais ou decidir de forma diferente. Nesses pormenores, não estivemos tão bem. Apesar disso, criámos situações. É normal que o Sporting chegasse ao nosso terço defensivo mais vezes tendo nós um jogador a menos, mas esses detalhes, em jogos competitivos e de alto nível e mesmo nos outros jogos são importantes, porque as equipas estudam bem o adversário e se não estivermos no máximo todo o jogo, podemos, num ou outro detalhe, perder. Mas acho, volto a dizer, a forma como entrávamos na equipa do Sporting, achei se calhar dos jogos mais fáceis. Parece um contrassenso porque perdemos 2-0, mas foi o que eu senti como treinador porque vi outras coisas que, com certeza, o comum dos mortais não vê.»

[Expulsão de Pepe:] «Não tenho leitura, ainda não vi. O VAR existe para ver as situações dúbias ou que o árbitro não vê. Existe também para que o fiscal de linha não assinale de forma rápida e precipitada foras-de-jogo que não existem. E se formos coerentes durante o jogo, não há problema nenhum. Atrás do VAR estão sempre pessoas e têm o seu critério, por vezes decidem mal. Não estou a dizer que foi por isto que perdemos. Mas também tenho a dizer, de forma convicta: fazemos contas em maio.»

[Alusão feita aos festejos do Sporting e exaltação no fim, com Hugo Viana:] «Eu não estava exaltado. Não faço ideia, mas as provocações e este ambiente já é normal e natural. Não devia ser, mas é.»