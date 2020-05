A Lazio 98/99 e 99/00 teve Sérgio Conceição, Sinisa Mihajlovic e Roberto Mancini no plantel. O treinador do Bolonha e o selecionador de Itália mantêm enorme amizade com o técnico do FC Porto e foram convidados no 'FC Porto em Casa', onde Conceiçao foi protagonista.



Mihajlovic aproveitou o programa para recordar a passagem efémera e falhada pelo Sporting.



«Devia ter ficado no Sporting para aprender português. Seria espetacular fazer as conferências e ser adversário do Sérgio. Os duelos iam ser bonito, iam. O Fernando Couto estava todo contente com essa possibilidade. Forza Porto!», disse Mihajlovic, aparentemente a recuperar bem de um problema do foro oncológico.



«O Sérgio e o Figo foram os melhores extremos direitos com quem joguei. Para mim era fácil. Eu metia a bola e eles corriam», brincou Mihajlovic, que mais à frente acabaria por levar Sérgio Conceição às lágrimas.



«O Sinisa foi um dos meus grandes amigos no futebol. Tem um percurso de vida fantástico. Admirava-o e admiro-o muito. Pelo caráter, pela personalidade dele.»



Sinisa Mihajlovic continua a exigir ao Sporting o pagamento de uma indemnização.