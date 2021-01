Jorge Costa vai suceder a Sérgio Vieira no comando técnico do Farense, apurou o Maisfutebol.

O acordo para o técnico de 49 anos assumir o comando do emblema algarvio, atual 18.º e último classificado da I Liga – ainda que com um jogo a menos – foi alcançado este domingo.

O técnico, que está ao serviço do Gaz Metan, está a acertar a desvinculação do emblema da Roménia, que orientou ainda no sábado, no empate caseiro a uma bola ante o Clinceni, em jogo da 20.ª jornada.

Jorge Costa, apurou o nosso jornal, vai também levar consigo, neste regresso a Portugal, a equipa técnica lusa com quem trabalhou no Gaz Metan.

Em setembro, Jorge Costa e o seu adjunto, Marco Leite, assinaram por dois anos pelo Gaz Metan, mas a ligação com o atual nono classificado da primeira liga romena vai terminar precocemente.

O acordo deve ser oficializado nas próximas horas ou dias, assim como a apresentação da nova equipa técnica em Faro.

Jorge Costa iniciou a carreira de treinador no Sporting de Braga, na época 2006/2007. Passou depois pelo Olhanense, Académica, Paços de Ferreira e Arouca, em Portugal. No estrangeiro, orientou Cluj e Gaz Metan na Roménia, AEL Limassol e Anorthosis no Chipre, o CS Sfaxien da Tunísia, o Tours em França, o Mumbai City na Índia e a seleção do Gabão.

A saída de Sérgio Vieira do comando técnico do Farense foi também acertada este domingo, um dia após a derrota em Tondela, por 2-0, no duelo da 16.ª jornada da I Liga.