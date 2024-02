Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a goleada por 4-0 aplicada ao Boavista, no fecho da 23.ª jornada da Liga:



«A equipa apresentou grande segurança. Foi uma vitória justíssima face ao desempenho da equipa. Fomos claramente mais fortes. Entrámos com intenção clara de dominar e controlar o jogo desde o primeiro minuto e mostrámos capacidade para isso. Muito mérito dos jogadores pela intensidade e pela grande personalidade que colocaram em campo.



A equipa esteve segura, serena, fez as coisas bem feitas e teve controlo emocional para executar sempre da melhor forma. Gradulmente materializámos o domínimo que estávamos a ter com golos e acabámos com um resultado confortável. Quero destacar a vitória. O facto de termos feito quatro golos ou de não termos sofrido, não tem grande relevância para mim. O grande e único objetivo era vencer.»



[Sobre o Joe Mendes ter jogado de início no lugar do Borja]: «O Borja fez 19 jogos seguidos de três em três dias ou de quatro em quatro. É natural que acusasse algum desgaste. O Joe Mendes fez um bom jogo à direita contra o Farense. Sabíamos do seu estado físico e havia também uma questão mais estratégica. O Bruno Lourenço procura terrenos mais interiores e acabámos por aproveitar duas coisas: um jogador com disponibilidade física e capacidade para fechar os espaços interiores.»



«É muito importante termos todos os jogadores disponíveis. Isso não é discutido, mas em janeiro tivemos o Banza e o Niakaté na CAN, o Al Musrati lesionado assim como o Djaló, o Bruma e o Horta por um período de tempo. Ficámos limitados para manter a performance que tínhamos vindo a ter. É bom termos todos disponíveis para termos uma equipa capaz de dar resposta e de acrescentar valor quando é necessário. Não podem jogar todos, mas é importante ter gente disponível e comprometida com o objetivo da equipa. Foi uma vitória da equipa. A equipa foi o maior destaque e era importante passar essa imagem de forma clara.»



[Sobre o Banza ter igualado o Gyokeres no topo da lista dos melhores marcadores]:



«O Banza tem feito uma campanha muitíssimo boa. O Banza esteve fora em janeiro, mas esperemos que possa disputar o prémio individual que o valoriza e que valoriza a própria equipa. O que nos interessa é que todos possam ser importantes para o sucesso da equipa. Só assim é que individualmente vamos ter outro tipo de destaque.»