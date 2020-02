O empate frente ao Gil Vicente, a duas bolas, não vai afetar a confiança da equipa do Sp. Braga para o jogo com o Benfica, no Estádio da Luz, defendeu João Palhinha, médio do clube minhoto.

«A maneira como nos vai afetar é darmos uma grande resposta já no jogo com o Benfica. O último jogo foi um percalço e sabemos que, apesar de o querermos, não vamos ganhar sempre. Vamos dar tudo no próximo jogo e só queremos conquistar uma vitória para esquecermos o jogo com o Gil Vicente», começou por dizer na Gala Legião de Ouro, citado pela Lusa.

O médio emprestado pelo Sporting aos bracarenses não escondeu o desejo de completar o ciclo de vitórias sobre os três grandes (vitórias na Liga e na Taça da Liga frente ao FC Porto e Sporting) e lamentou as intervenções de alguns comentadores.

«Obviamente que temos esse objetivo, mas, por vezes, ouço comentadores que já foram jogadores e faz-me um pouco de confusão a maneira como falam do Sp. Braga. Deviam ter um pouco mais de respeito e estarem calados, era o que faziam melhor, em vez de dizerem asneiras, porque o Sp. Braga é uma grande instituição e um grande clube», disparou.

O jogador de 24 anos aproveitou ainda para elogiar o crescimento do Sp. Braga no panorama do futebol português.

«Em termos de condições, com a academia, ou em termos de valor, o Sp. Braga está ao nível dos grandes, está a crescer muito bem e muito rápido e o futuro vai ser ainda melhor. A única diferença é a quantidade de adeptos, mas até nisso o Sp. Braga está a crescer e tenho a certeza de que, no futuro, irá ser cada vez mais semelhante aos ‘grandes' nesse patamar», afirmou.

O Benfica-Sp. Braga, jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga, realiza-se a partir das 18h00 deste sábado.