Natxo González foi expulso já perto do final do jogo em que o Tondela bateu o Sp. Braga (1-0) e foi o adjunto Nuno Pereira que falou à Sport TV no final do jogo que pode significar a permanência da equipa que joga no João Cardoso.

«Antes demais gostava de dar os parabéns a este grupo de trabalho, pela forma como encararam o jogo e como se uniram. Essa união foi fundamental para ganhar a uma equipa como o Braga. Tínhamos de ser unidos, coesos, compactos e saber gerir os diferentes momentos do jogo. Foi uma recompensa por outros jogos em que estivemos bem e não conseguimos ganhar», começou por destacar.

Uma vitória que se tornou ainda mais importante, face à derrota do Portimonense em Paços de Ferreira. «Temos de star focados apenas em nós. O nós é mais forte do que tudo. Temos de preparar o próximo jogo, é o último, é o mais importante, mas vamos para a última jornada a depender de nós», referiu.

Um jogo em que o Tondela entrou em campo com dois jovens pouco utilizados: Tiago Almeida e Arcanjo. «São miúdos da formação com excelente qualidade. A formação do Tondela está de parabéns. Os miúdos treinaram bem e agarraram a oportunidade. Foram adultos, competitivos, sérios, e tiveram coragem, de encarar este jogo», comentou o adjunto de Natxo.

O Tondela fica, assim, a apenas um ponto de festejar nova permanência. «O objetivo é ganhar sempre. Temos de preparar bem o jogo, temos sempre o espírito de vitória. Vamos para a última jornada a pensar nos três pontos», referiu ainda.