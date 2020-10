O Sp. Braga anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Paulinho, avançado que foi alvo de cobiça de outros clubes ao longo dos últimos meses, até 2025.



O jogador português de 27 anos chegou ao clube arsenalista em 2017. Começou por marcar 17 golos, depois 11 e por fim 25 golos em 48 jogos, na melhor temporada da carreira. No total, são 132 jogos e 53 golos com a camisola do Sp. Braga.



O Sporting de Rúben Amorim tentou a contratação de Paulinho mas não conseguiu chegar a acordo com os minhotos.



Paulinho representou Santa Maria, Trofense e Gil Vicente antes de chegar ao Sp. Braga.