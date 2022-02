O Sp. Braga anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Guilherme Soares, até 2025.

O jovem central está há 13 temporadas no clube bracarense e estreou-se pela equipa principal na época passada, diante do Portimonense. Já em dezembro último, alinhou durante toda a segunda parte no Dragão, na derrota diante do FC Porto (1-0).

Guilherme tem sido presença habitual na equipa B dos minhotos, onde soma 13 jogos nesta temporada e um golo apontado. Recentemente, foi promovido ao plantel sénior por Carlos Carvalhal.