Raúl Silva deu origem a momentos de grande tensão no final do jogo no Estádio da Luz, entre Benfica e Sporting de Braga, que terminou com a vitória da equipa minhota (0-1).

O defesa do Sp. Braga fez gestos obscenos na direção dos adeptos locais, após o apito final, e vários elementos do Benfica correram na direção do defesa, sobretudo Samaris, que teve de ser agarrado por companheiros de equipa.



Pouco depois, Raúl Silva acabaria por ver o segundo cartão amarelo e consequente vermelho pela sua atitude.