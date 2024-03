Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport TV1, após a vitória por 3-0 na visita ao Arouca, na 25.ª jornada da Liga:

«[Sporting teve capacidade para se adaptar às incidências do jogo] Foi muito isso. Depois do nosso golo, o Arouca esteve por cima, terminou melhor a primeira parte e soubemos comportámos como deveria ser, defendendo mais baixo, pressionando mais em cima. Na segunda parte, tivemos a capacidade física de continuar a pressionar. Controlámos melhor o Cristo entrelinhas e, na segunda parte, fomos claramente a equipa superior. Um jogo muito difícil frente a uma equipa que tem uma dinâmica muito forte. É difícil de controlar todos os movimentos, mas controlámos muito bem e fizemos um jogo competente.»

«[Sporting marca aos 19 minutos e dá a iniciativa ao Arouca. Foi estratégico?] Apesar de achar que estávamos por cima do jogo, o Cristo e o Jason estavam com muito espaço. Tentámos mudar a pressão, mas nem defendemos nem pressionámos bem nessa fase, tivemos dificuldades porque a bola entrava muito no meio. Não houve grandes oportunidades, tirando a do Sylla, que foi uma grande defesa do Franco [Israel], num momento determinante do jogo. Na segunda parte, foi ao contrário. Sempre pressionantes, não deixámos a equipa do Arouca sair a jogar e tivemos outra definição, mesmo num campo difícil. Tivemos bolas na cara do guarda-redes e estivemos sempre mais perto do que marcar mais do que de sofrer.»

«[Golos na reta final vêm dar mais justiça ao resultado?] Sim. O jogo foi mais dividido do que parece. Se olharmos para o 3-0 diríamos que foi uma vitória tranquila, longe disso. Mas, se olharmos a todas as incidências do jogo, tirando alguma posse de bola depois do nosso golo, todas as grandes oportunidades foram nossas. Acho que é um resultado justo.»

«[Entrada de Inácio ao intervalo] Tem a ver com a sequência de jogos. O Quaresma estava com dificuldade a levar a bola, claramente estava muito cansado e demorava muito tempo a pensar. Já conheço os jogadores, o Inácio poderia ter jogado de início mas depois teria de sair, mas com a experiência dele pensei que era melhor assim. Correu bem desta vez. O Quaresma saiu porque estava cansado.»

«[Sporting defendia a quatro na saída do Arouca, com o Geny Catamo mais subido] Já fizemos isso em vários jogos. Há jogos mais claros nesse aspeto, também não costumámos passar muito tempo a defender, neste passámos a meio da primeira parte. Dá para perceber melhor isso mas já fazemos há algum tempo.»

«[Este foi um teste de fogo rumo ao título?] Não vale de nada se depois entrarmos um bocadinho mais relaxados a pensar que passámos um teste difícil. Agora, obviamente que, pela dinâmica que o Arouca trazia, pelo estado do relvado e pela responsabilidade, foi uma vitória muito importante que nos dá ainda mais confiança para o que aí vem.»