Ruben Amorim recebeu o Prémio Vítor Oliveira, de melhor treinador da Liga, do mês de março. O técnico do Sporting agradeceu a distinção e apontou à próxima, o que para si significaria que o título de campeão nacional estaria conquistado.

«Agradecer novamente aos colegas que votaram em nós. O principal é ganhar no próximo mês, será talvez o mês mais importante desde que estamos cá, seria sinal de que tínhamos ganho o título. Esse é o objetivo. É um bom incentivo, agora é ver se ganhamos no próximo mês», sublinhou, ao lado da equipa técnica.

De recordar que Ruben Amorim recebeu 41% dos votos dos seus colegas de profissão no campeonato, ficando à frente de Álvaro Pacheco, com 22,22%, e de Artur Jorge, antigo treinador do Sp. Braga, com 17,09%.