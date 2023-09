Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após a vitória por 3-2 ante o Farense, em jogo da 7.ª jornada da I Liga:

«[A equipa] sofreu muito, porque precisou. Porque deixou o Farense igualar o jogo em duas bolas paradas e, mesmo com menos um, a defender muito bem e com uma ou outra transição. Mas obviamente que nós, com o 2-0 e com a expulsão, temos de ter mais tempo a bola e quisemos fazer tudo muito à pressa, conseguir o terceiro golo, ir para a frente. A ir muito no entusiasmo de toda a gente, quando temos de jogar o nosso jogo e perceber a fase em que o jogo está, o adversário está e na que nós estamos. Duas bolas paradas igualaram o jogo, nós tentámos, principalmente na segunda parte melhor. Criámos oportunidades, não fomos fazendo, foi-se complicando, mas acaba por ser justo.»

[Saída de Hjulmand ao intervalo, já amarelado e o que queria ao colocar Paulinho:] «Sim, o Morten saiu por causa das transições. Já tinha amarelo e qualquer toque, havia muita confusão, gritos e temos de precaver estas situações. O Paulinho foi porque tínhamos mais um, o Pote poderia vir para baixo porque é um jogador rápido nas transições, não teríamos de fazer grande organização ofensiva. Depois, o Farense fechou muito o meio, não nos deixaram jogar por dentro. Saberia que ia haver espaço nas costas, cruzámos bastante e era diferente ter apenas um avançado. Foi essa a intenção, características diferentes para o jogo.»

[Se foi instrução do treinador os muitos cruzamentos:] «Não, nós tínhamos de cruzar porque a bola por dentro não ia entrar. Deveríamos, na primeira parte, ter variado mais o jogo e não tanto focarmo-nos no jogo interior e depois, na segunda parte não há outra forma de entrar e o 2-2 começa a criar alguma ansiedade e tendo o Reis a passar muitas vezes nas costas e o Paulinho e o Gyökeres na área, fazia mais sentido utilizar cruzamentos.»

[Lesão de Coates:] «Não sei, ele sentiu uma picada. Vamos ver, agora estamos numa sequência de jogos, vai haver a paragem, vamos ver e fazer a avaliação amanhã.»