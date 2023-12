Rúben Amorim confirmou que Geny Catamo e Ricardo Esgaio estão em condições de jogar o clássico desta segunda-feira com o FC Porto. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o treinador do Sporting afirmou ainda que os detalhes têm feito a diferença nos últimos jogos grandes.

«O Geny Catamo está recuperado. O Esgaio também está em condições de jogar. Quanto ao jogo, temos sempre de jogar estes clássicos, estamos empatados na liderança, é verdade que vimos de uma derrota com o V. Guimarães, mas já tivemos um jogo na Liga Europa e trabalhámos no que temos de melhorar. As equipas jogam de maneira diferente. O FC Porto tem sido mais forte. Temos de ser mais precisos, a diferença está nos detalhes. Queremos mudar isso neste jogo.»

Rúben Amorim acredita mesmo que o Sporting está mais próximo de vencer os jogos grandes agora do que quando ganhou esses mesmos jogos no passado.

«Estamos em primeiro lugar e devíamos ter mais pontos. Estamos a pecar nos detalhes. O campeonato é longo, há muitos pontos em jogo. Demorámos três anos a ganhar ao Famalicão…Estamos mais perto de os ganhar agora do que quando os ganhámos. Temos de marcar e não sofrer. Queremos mudar essa tendência neste jogo.»