Na conferência de imprensa do Sporting-Famalicão (domingo, 20h30), Ruben Amorim respondeu a um par que questões como o seu futuro como treinador da formação leonina.

O técnico ainda tem o apoio da maioria dos adeptos do clube, algo que Amorim encara como o justo retorno pela postura adotada perante as abordagens de emblemas de maior nomeada.

«Deve ser muito estranho para vocês e é estranho para mim lidar com isso, não estamos à espera disto. Eles sempre tiveram um treinador que mesmo quando estava por cima, nunca alimentou a saída. Parece que agora estou a ter o outro lado da moeda e que estou a ser correspondido. Mas não tenho ilusões. Se calhar, o treinador gastou os créditos todos esta época e isso não dura para sempre», reconheceu.

Ruben Amorim insistiu no mesmo diapasão: «Penso que terá a ver como o facto de, mesmo perante abordagens, nunca ter aberto a aberta, nem sequer deixei a porta entreaberta. Por outro lado, toda a gente diz que o treinador é muito teimoso, mas eles sabem que eu dou tudo pelo Sporting.»

«Não é normal, até é difícil de lidar, sinceramente. Não é normal um treinador num clube grande como o Sporting ter a estabilidade que tem nesse apecto. É bom sinal, sinal de maturidade e bom sinal para mim, que me facilita a vida», disse.

O treinador do Sporting salientou ainda que não há novidades sobre a sua posição no clube: «Vou falar com vocês mais 15 vezes até final da época, falei a semana passada sobre o meu futuro e nada mudou. Queremos ganhar estes jogos e a minha ideia não mudou. O nosso objetivo é vencer os próximos jogos.»

«Não quero é estragar o trabalho todo que foi feito aqui. Gosto de estar cá, um dia que saia do Sporting vou ver muita pena, mas não é esse o caso nesta altura», rematou.