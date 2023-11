Rúben Amorim na sala de imprensa depois da reviravolta e vitória do Sporting sobre o Estrela da Amadora (3-2) para a 10ª jornada da Liga:

(Liga Europa e depois dérbi com o Benfica com pouco tempo de recuperação, preocupa o desgaste?)

Em relação ao cansaço, acho que às vezes é mais mentalmente. Porque eles recuperam fisicamente, temos capacidade hoje em dia de recuperar melhor. Eu tenho a certeza que se ou Ousmane não fizesse os jogos todos e se já estivesse mais habituado a isto ele estaria melhor na linha do que na primeira parte. Acho que é uma questão mais mental de eles chegarem tarde, de pensarem pior, de receberem pior a bola. Acho que é na parte mais mental do que física. Eles estão cansados também, porque saem de um jogo, preparam outro, jogam. Isso cansa mentalmente, mas também fisicamente. Mas eu não estou preocupado porque faz parte do nosso trabalho e quem não puder jogar o tempo todo, como o Inácio, joga o que puder.

(Geovany Quenda no banco de suplentes, muita expectativa dos adeptos, qual o potencial?)

O Quenda tem muito talento. Nós olhamos para a equipa B e para os sub-23 e muitas vezes eles vêm treinar connosco. Tudo é avaliado. Não só o rendimento que tem nos sub-23, mas quando vai à equipa A e volta para os sub-23 e a resposta é sempre a mesma. Falamos com o João Pereira e o comportamento é sempre o mesmo, e isso pesa. Depois também pelas características. Tem muitas coisas do Geny e podemos trabalhar isso no futuro. Às vezes é chamado para fazer um trabalho só de pressão que não é nada para ele, é para treinar os outros, e o comportamento dele tem sido exemplar. Ele podia ter entrado, mas na minha cabeça, se precisássemos, como precisámos, de um homem na linha metia o Trincão. Mas só o facto de ele ser recompensado por isso é uma mensagem para toda a gente. Nós vimos os treinos, falamos com os treinadores, temos muita atenção ao comportamento quando vêm à equipa A e depois voltam para a sua equipa. E depois é trabalhar um bocadinho para o futuro. Onde ele pode chegar, depende dele. Mas também tivemos aqui o Joelson com a mesma idade, que se estreou, e depois perdeu-se um bocadinho… É um miúdo, que está a trabalhar, mas que tem de ter pés bem assentes e continuar a trabalhar. Obviamente, basta ver os jogos dele, tem muito talento, mas o futebol é muito mais do que talento. Portanto, não espero nada. Espero que ele esteja bem no próximo treino e quando voltar aos sub-23 jogue bem.»