Depois da eliminação da Liga Europa, o Sporting concentra atenções no campeonato, com a receção ao Boavista, na 26.ª jornada da Liga, a partir das 20h30 deste domingo.

Ruben Amorim deverá apresentar algumas alterações comparativamente à equipa que lançou em Bérgamo, a começar por Pedro Gonçalves e Marcus Edwards, que estão lesionados e vão falhar o jogo com os boavisteiros.

Já recuperado, Morita deverá entrar para o meio-campo, enquanto Paulinho parte como favorito para a vaga no ataque.

Na defesa leonina, existem também algumas dúvidas.

Do lado dos axadrezados, Seba Pérez já está recuperado e tem lugar praticamente garantido no onze. Makouta, tal como Ruben Amorim referiu na antevisão ao encontro, também deverá entrar para o miolo, depois de dois jogos no banco.

