Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 1-0 no dérbi contra o Benfica, da 16.ª jornada da Liga:



«Eram três pontos importantes. Era importante ganhar até pelos números apresentados durante o dia sobre as vitórias do Benfica aqui, tudo interessa no Sporting. Há coisas muito importantes, além do jogo e os rapazes tiveram um comportamento exemplar. Foi um jogo muito dividido, o Benfica encaixou no nosso sistema, mas fomos justos vencedores. Acabámos por conseguir num dos últimos lances, mas foi inteiramente justo.»



«A estrelinha procura-se no dia a dia e na relação com os jogadores. Acreditamos sempre que podemos marcar e aproveitamos todos os minutos para crescer e vencer os jogos.»



[Substituto de Palhinha marca]: «É uma curiosidade. É um miúdo que tem vindo a crescer e hoje fez um excelente jogo. No ano passado muitos deles estavam num nível diferente, cresceram rápido, mas há muita coisa a melhorar. Podíamos ter controlado melhor o jogo ou saído melhor no contra-golpe. São apenas três pontos.»



[Despenalização do Palhinha]: «Vi com normalidade. Preparámos o jogo de uma maneira e começámos com esse 11. Estando o Palhinha apto, tínhamos espaço no banco até por outras questões. O Palhinha é sempre muito importante e ajudou-nos muito.»



[Nove pontos de avanço para o Benfica, o que significam?]: «É ganhar ao Marítimo. Não muda nada. Se tivéssemos nove pontos de atraso, seria igual.»