Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 4-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 31.ª jornada da I Liga:

[Ultrapassou a barreira dos 100 golos e não sofreu:] «Não só pelo resultado, mas foi uma exibição mais completa. Falámos, na semana passada, depois do jogo, que não tivemos posses muito longas e isso às vezes tirou-nos alguma qualidade no jogo, porque houve muitas transições, muitos passes falhados e neste jogo não. Obviamente, começámos com uma velocidade boa, criámos duas oportunidades no início. Mas, depois, uma equipa que luta pela vida sofre um golo daqueles torna ainda tudo mais complicado. Mas nós também provocámos esse erro, tirámos algumas referências ao Paços, na forma como o Héctor jogou às vezes um bocadinho mais baixo e vamos experimentando coisas que têm resultado. Os jogadores foram sérios, estão a querer evoluir e tudo o que fizemos de mau na semana passada, fizemos bem e mantivemos as coisas que fizemos bem na semana passada. Decidimos melhor, o Marafona fez algumas boas defesas, acabou por ser uma exibição completa e uma vitória justa.»

[Se acha que foi mais a inspiração individual dos jogadores ou o compromisso coletivo:] «Acho que as coisas estão ligadas. Quando há uma boa exibição coletiva, a qualidade deles vem ao de cima. E, depois, a adaptação dos jogadores: o Trincão, nós olhamos para ele e não parece o mesmo jogador de quando começou e esses jogadores levam tempo a estar mais ou menos neste ponto. Eu diria que é o facto de toda a gente jogar bem, de não se falhar muitos passes e de se encontrar as melhores soluções. O Paços sofreu aquele golo com aquela infelicidade e tudo surgiu naturalmente. Foi qualidade coletiva e o individual vem ao de cima.»