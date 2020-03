Na antevisão ao jogo com o Desp. Aves, que marca a estreia de Amorim como treinador do Sporting, Rúben Amorim justificou «o risco» de assumir a equipa numa fase delicada da época dos leões com a necessidade de preparar já o próximo ano.

Amorim garante que não vai descurar a época ainda em curso, mas defende que este é o momento indicado para começar a preparar a próxima temporada, ainda que a classificação no campeonato possa ser um peso para quem vai estar tão pouco tempo à frente da equipa.

«A partir do momento em que assumi a equipa do Sporting, sou responsável pelos resultados daqui para a frente. Quando a direção me trouxe para este lugar, sabíamos que o importante é o Sporting. O momento certo para começar a planear a próxima época é este momento – e não estou a esquecer aquilo que falta do campeonato. Arriscando o treinador ou não, o importante é o Sporting. E para o clube era importante o treinador começar já», começou por dizer.

O técnico voltou depois a falar sobre o mesmo tempo, ainda que sem comentar o «planeamento que saiu na imprensa».

«É óbvio que tem de se começar desde já a pensar na próxima época, porque também foi essa a ideia. Mas temos de ir passo a passo. Precisamos de tempo para ver os jogadores atuais e a formação; ver aquilo que falta e quem terá de procurar um novo clube para jogar. Por isso é que esta equipa técnica arriscou e veio tão cedo: porque temos de pensar a próxima época com tempo e muito rigor.»