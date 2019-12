Bolasie mostrou satisfação com a despenalização para o clássico frente ao FC Porto, marcado para o próximo domingo, no estádio José Alvalade, às 17h30.

Em publicação nas redes sociais, o atacante congolês recordou uma mensagem, partilhada a 26 de dezembro, em que apelava ao espírito natalício para poder ser utilizado no jogo frente ao conjunto da invicta, após ter sido expulso no duelo frente ao Portimonense da Taça da Liga, pedido que foi concedido esta segunda-feira pelo Conselho de Disciplina.

Em sinal de aprovação, o avançado do Sporting juntou ainda uma foto à publicação, com os dois polegares levantados para cima, num gesto de agradecimento pela permissão da utilização no duelo frente aos portistas.