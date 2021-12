O futebolista uruguaio do Sporting, Sebastián Coates, grande ausência nos leões no dérbi com o Benfica após ter testado positivo à covid-19, enalteceu o coletivo após o triunfo por 3-1 ante os encarnados em duelo da 13.ª jornada da I Liga, com uma mensagem nas redes sociais.

«Não importa o resultado, ficou demonstrado que somos uma equipa. Não importa quem jogue, vamos sempre estar juntos para ir à luta. Obrigado equipa, grande jogo», escreveu o central, através da rede social Instagram.

Além de Coates, João Palhinha, Rúben Vinagre e Jovane Cabral falharam o encontro devido a lesões, na equipa de Ruben Amorim.

Já neste jogo, Zouhair Feddal saiu lesionado durante a segunda parte, o que pode acentuar os problemas nas opções para o setor defensivo.

Pablo Sarabia (8m), Paulinho (62m) e Matheus Nunes (68m) fizeram os golos do Sporting. Pizzi reduziu já na compensação (90+6m).

O Sporting passou a somar 35 pontos, os mesmos do FC Porto, que lidera por ter melhor diferença de golos. O Benfica, que sofreu a segunda derrota no campeonato, é terceiro com 31 pontos.