FIGURA: Pedro Gonçalves

Avisou, desperdiçou na cara de Hugo Souza, mas acabou a deixar o Sporting descansado, cimentando a vantagem com o terceiro golo, aos 56 minutos. Numa exibição bem mais conseguida no meio-campo ao lado de Hjulmand do que, por exemplo, em Portimão, fez o golo e também apareceu bem entre a linha média e a mais recuada do Desportivo de Chaves, dando ao Sporting soluções de passe, de cruzamento para a área e, consequentemente, chegada à baliza dos flavienses.

MOMENTO: Trincão no golo da noite para embalar o leão (52m)

Depois de ter marcado em cima do intervalo, o Sporting dobrou a vantagem minutos depois do reatamento, com o golo mais vistoso da noite, por Francisco Trincão, num remate frontal de primeira, após cruzamento de Nuno Santos.

OUTROS DESTAQUES

Paulinho: novamente titular junto a Gyökeres e Trincão no ataque, o avançado fez o que estava mais difícil para o Sporting, aos 44 minutos. Desbloqueou o marcador, numa finalização com sentido de oportunidade, na área, após um canto. Já tinha sido decisivo na última visita na Liga, em Portimão, ao fechar a vitória, abrindo desta vez a porta do triunfo em Chaves.

Hugo Souza: é verdade que o Desportivo de Chaves perde o jogo, Hugo Souza sofre três golos, mas o guarda-redes dos flavienses foi uma das figuras, sobretudo da primeira parte. As defesas a Gyökeres, Ricardo Esgaio, Paulinho e Pedro Gonçalves foram vistosas e eficazes e foram adiando o que acabaria por ser a vantagem do leão.

Gonçalo Inácio: é um pêndulo na defesa do Sporting. De forma mais ou menos discreta no jogo, pauta a sua importância na saída a jogar e no controlo do ataque adversário, sublinhando-se a qualidade de passe, curto ou longo. Atributos que voltou a ter neste início de noite em Chaves.

Francisco Trincão: nova titularidade depois da aposta na Taça de Portugal com o Tondela e novo golo vistoso, depois do que fez ao Estoril na jornada anterior. Trincão dobrou a vantagem dos leões aos 52 minutos e foi também importante para abrir mais caminho ao triunfo da equipa visitante.