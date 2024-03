A FIGURA: Francisco Trincão

Que pena foi que Roberto Martínez não o pudesse ter testado. Retirando Viktor Gyökeres desta equação, o avançado português tem sido o melhor elemento do Sporting em 2024. E, esta noite, foi nos seus pés que os leões deram início à reviravolta. Sobretudo na primeira parte, teve várias arrancadas com bola em que ultrapassou adversários e causou perigo no último terço, quer com remates, quer a servir companheiros. Cruzou para o cabeceamento de Paulinho no 1-1 e o lance do 2-1 nasce depois de um remate de Trincão defendido por Brígido.

O MOMENTO: Paulinho cabeceia rumo à reviravolta, 23m

O Sporting até podia ter tremido com o golo sofrido no início do jogo, mas revelou espírito para reagir, com Trincão no comando. O avançado português tirou um cruzamento certeiro para Paulinho empatar e lançar a reviravolta. E Paulinho, embora não sendo titular, já leva 12 golos na Liga.

OUTROS DESTAQUES

Franco Israel

Exibição de duas caras do guarda-redes uruguaio. Somou defesas importantes, sobretudo na primeira parte, mas que não apagam o erro grave no golo de Bucca. Falhou a abordagem na saída de um canto, desviou a bola para o próprio poste e deixou o Estrela com tudo para marcar. Valeu a Israel que a equipa teve uma excelente capacidade de reagir.

Viktor Gyökeres

A notícia é quando não marca. Deu muita luta aos defesas do Estrela, abriu espaços para os colegas e até enviou uma bola ao poste, mas ficou em branco. Já não será capaz da façanha de marcar a todas as equipas da Liga, porque também não marcou ao Estrela na primeira volta.

Leo Jabá

O avançado brasileiro não deu descanso a Matheus Reis nem a Nuno Santos. À semelhança de outros jogos, mostrou que está preparado para outros voos e deixou à vista a sua rapidez e qualidade técnica.