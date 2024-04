FIGURA: Trincão (Sporting)

Mais um excelente jogo de Francisco Trincão, a comandar a equipa a mais uma vitória em Barcelos. O extremo português abriu o marcador, logo aos oito minutos, e bisou à meia hora de jogo. Pelo meio, Trincão ainda teve um remate frontal que saiu a rasar a trave.

MOMENTO DO JOGO: Desilusão de Gyokeres

Gyokeres voltou a ficar em branco pelo quarto jogo consecutivo. O avançado sueco esteve envolvido no quarto golo do Sporting, ainda festejou fazendo a máscara com as mãos, mas não escondeu a desilusão quando percebeu que o golo seria de Andrew. Continua a ser o melhor marcador do campeonato, com um golo de vantagem sobre Banza.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Gonçalves (Sporting): O melhor marcador do campeonato no último título do Sporting ficou em branco, mas esteve em dois dos golos leoninos. Cruzou para o golo de Diomande e voltou a fazer o mesmo para a cabeçada de Gyokeres, que terminou com autogolo de Andrew.

Depú (Gil Vicente): Dispôs da única ocasião de golo do Gil Vicente em toda a partida, mas foi sempre um dos que mais batalhou para mudar o rumo dos acontecimentos. Foi já no segundo tempo que o avançado angolano cabeceou para boa defesa de Franco Israel.