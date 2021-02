Andraz Sporar e Cristian Borja foram duas das movimentações do último dia do mercado, trocando o Sporting pelo Sp. Braga, envolvidos no negócio que levou Paulinho para Alvalade.

Em declarações aos órgãos do clube arsenalista, ambos os jogadores falaram com ambição para esta nova experiência.

«Estou muito entusiasmado. Já joguei muitas vezes contra o Sp. Braga, até mesmo na Liga Europa. Foi sempre uma equipa difícil de defrontar. O Sp. Braga tem uma equipa muito boa e estou muito entusiasmado para começar esta nova caminhada», disse Sporar.

«Como sempre, vou dar tudo dentro de campo e ajudar a equipa sempre que possível, de modo a conseguir alcançar os objetivos do clube. Podem esperar muita luta e vou dar tudo de mim», acrescentou o esloveno.

Já o colombiano Cristián Borja assumiu também a satisfação pela mudança para o Minho, onde espera conquistar troféus.

«Estou muito contente por chegar a este grande clube. O Sp. Braga tem um sistema que eu gosto muito. Penso que posso acrescentar algo à equipa e espero estar adaptado para ajudar o clube. Primeiro, quero adaptar-me ao clube. Quero conquistar coisas importantes pelo Sp. Braga», disse o defesa colombiano.