José Gomes, treinador do Marítimo, em declarações na flash interview da SportTV2, após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, em Alvalade, em jogo da 32.ª jornada da Liga:



«Fim do jogo? Vou tentar controlar-me porque isto... o futebol é jogado por pessoas que sentem as coisas. Poucos minutos depois do jogo, não podemos libertar as nossas emoções nem verbalizar tudo o que sentimos Não posso falar porque seria castigado e temos mais duas finais para jogar.



Foi um jogo com muita posse de bola do Sporting, mas lembro-me apenas de dois remates à nossa baliza. Fomos exemplares a defender. O Sporting não encontrava espaços para desenvolver as ações ofensivas. Defendemos próximos da área, é verdade, mas ocupámos bem os espaços e saímos com contra-ataques perigosos. No final, tivemos um contra-ataque bem feito, recuperámos a bola e a jogada terminou em golo. Foi assinalado golo. O jogo não retomou porque os jogadores do Sporting criaram uma confusão. Foi o que foi. Não queria falar do tema da arbitragem porque acabava por esconder o que de bom fizemos. Somos uma equipa que está no fundo da tabela e jogámos contra uma que gostaria de estar a lutar pelo título, que luta por competições europeias e ambiciona jogar a Champions.



Os meus jogadores interpretaram de forma exemplar o plano de jogo. Defendemos bem, fomos perigosos no contra-ataque e não tínhamos de arriscar. Os pontos estão muito caros. Foi pena a parte final pelo que aconteceu e como aconteceu.



Não sei a que minuto foi o golo do Sporting. Estávamos a ganhar 1-0 aos 90 minutos. O sentimento é que perdemos dois pontos. Confusão com Hugo Viana? Esclareci tudo com o Hugo Viana. Ele disse que não estava a falar para mim, mas para alguém do banco. Os pontos que deveríamos ter é que não temos. Estamos numa luta dura, difícil, mas temos demonstrado carácter, personalidade e assim vamos conseguir.»