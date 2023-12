O avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, aproximou-se esta segunda-feira de Simon Banza, atacante do Sp. Braga, na lista de marcadores, com o golo apontado ao FC Porto, no clássico da 14.ª jornada da I Liga (vitória dos leões por 2-0).

Gyökeres fez o 10.º golo no campeonato e aproximou-se dos 13 golos de Banza, que ficou em branco nesta jornada, em que o Sp. Braga perdeu por 1-0 na receção ao Benfica, no domingo.

A seguir a Gyökeres surge Héctor Hernández, do Desportivo de Chaves, com oito golos, numa jornada em que foi destaque Rafa Mújica, do Arouca, com um hat-trick que o cola a Ricardo Horta (Sp. Braga), com sete golos. Também com sete golos está agora Essende, do Vizela, que marcou de forma acrobática no empate ante o Rio Ave (1-1).

OS MELHORES MARCADORES DA LIGA (APÓS A 14.ª JORNADA):

13 GOLOS

Simon Banza (Sp. Braga)

10 GOLOS

Viktor Gyökeres (Sporting)

8 GOLOS

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

7 GOLOS

Ricardo Horta (Sp. Braga)

Rafa Mújica (Arouca)

Samuel Essende (Vizela)

6 GOLOS

Paulinho (Sporting)

Cristo González (Arouca)

Róbert Bozeník (Boavista)

André Luís (Moreirense)

5 GOLOS

Alejandro Marqués (Estoril)

João Mendes (Vitória SC)

Clayton (Casa Pia)

Álvaro Djaló (Sp. Braga)

Ángel Di María (Benfica)

Tiago Morais (Boavista)

Maxime Dominguez (Gil Vicente)

André Silva (Vitória SC)