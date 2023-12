O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao FC Porto (2-0), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

[Sobre Gyökeres] «Eu acho é que veio melhorar a nossa equipa, os adeptos gostam muito dele. Temos de olhar para o outro lado: hoje fala-se que o Arsenal e o Chelsea estão interessados nele. Ele esteve em Inglaterra e ele esteve lá bem perto, no Championship. O Sporting melhorou o Gyökeres e o Gyökeres melhorou o Sporting, veio dar uma energia nova.

[Rumores podem mexer com a cabeça do Gyökeres?] Mexe com todos os jogadores, também sinto às vezes no Inácio, sinto noutros jogadores e o Viktor não é exceção. Com o Vitória de Guimarães, o Gyökeres deixou o jogo correr um bocadinho. Não podemos relaxar e isso pode ter algum impacto. É a tal mentalidade, concentrar-se em todos os jogos. Eles sabem bem com o que contar, volto a falar na cláusula. Quantos pontos pode dar Gyökeres? Não sei, sei que o Paulinho já nos deu alguns. Se formos por aí, se calhar o Paulinho deu tantos pontos como o Viktor. A equipa toda ganha jogos, campeonato e valoriza os jogadores individualmente. Vocês têm de realçar os jogadores, mas eu realço a equipa.»