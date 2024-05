Gonçalo Inácio foi eleito o melhor defesa da Liga em abril, tendo reunido 15,97 por cento dos votos dos treinadores.

O central do Sporting, que vence o prémio pela terceira vez esta temporada, ficou à frente de João Basso, do Arouca, que somou 11,11 por cento das preferências, e do colega de equipa Sebastián Coates, com 9,72 por cento.

Inácio participou nos cinco jogos sem perder do Sporting em abril, entre os quais o dérbi com o Benfica e o Clássico com o FC Porto, os únicos em que os campeões nacionais não mantiveram a baliza a zeros.