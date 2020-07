Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota da equipa de Barcelos em Alvalade, diante do Sporting.

«Se tivéssemos marcado mais cedo podíamos ter perturbado o Sporting. Não foi possível e penso que a vitória foi justa - e é sempre justa porque o resultado reflete os golos marcados.

Foi um jogo dividido, em que criámos três ou quatro ocasiões, o que é bom, a jogar fora de casa. O Sporting, a meio da segunda parte, teve também um período em que podia ter fechado o jogo em transição.

Mas o resultado deixa um sabor um bocadinho amargo, porque talvez tenhamos feito o suficiente para conseguir outro resultado.»

[sobre as contas da permanência]

«Vai ser uma luta muito difícil para as sete equipas. Já tínhamos dito que temos consciência de que, com 33 pontos, ainda não está resolvido. Nós vamos preparar-nos para fazer mais pontos, para continuarmos na Liga, que será muito importante para o Gil Vicente. Temos consciência das dificuldades que vamos encontrar, assim como os outros clubes também vão ter dificuldades. Vai ser uma questão de competência. No final, os mais competentes vão ficar e os menos competentes vão descer.»