A FIGURA: Taarabt

Podia o médio marroquino pedir melhor regresso ao onze? Dificilmente. Foi dos pés de Adel Taarabt que saíram todas as tentativas de rasgar o marasmo a que estava votado o jogo. E ninguém estranhou, por isso, que tenha sido uma jogada dele a estar na origem do 1-0, nem que fosse ele o autor do segundo golo das águias, com um potente remate da marca de penálti. Só isso? Nem por sombras. Taarabt fez também de cão de guarda do último reduto encarnado, atacando cada bola, nem que fosse preciso cerrar os dentes e ir de carrinho. O marroquino estendeu o tapete e foi, de longe, o jogador do Benfica com mais vontade.

O MOMENTO: Chiquinho afasta o fantasma (78m)

O filme parecia uma sequela do que acontecera na época passada, em que o Benfica se deixou adormecer e viu o resultado virar de 2-0 para 2-2 frente ao Belenenses. Chiquinho, porém, não quis deixar que isso acontecesse e fez o 3-1 que seria da tranquilidade… não fosse a equipa intranquilizar-se novamente nos últimos minutos, sofrendo ainda o 3-2. Fundamental o golo de Chiquinho.

OUTROS DESTAQUES

Vinícius

No dia em que o Benfica anunciou a contratação de mais um concorrente para a frente de ataque, Dyego Sousa, Vinícius voltou a marcar, mostrando ao internacional português que vai ter mesmo de correr, como disse Bruno Lage, para lhe roubar o lugar. E para deixar as coisas bem claras, fez ainda uma assistência sublime para o golo de Chiquinho.

Vlachodimos

Não teve muito trabalho, é verdade, mas sempre que foi chamado a intervir, mostrou atenção. E é isso que se pede a um guarda-redes de equipa grande, não é verdade? Além de excelentes defesas aos remates de Varela na primeira parte, e de Show na segunda, esteve sempre bem colocado a fechar a profundidade, algo que nem sempre se lhe pôde elogiar antes. Acabou o jogo a mandar dois ou três berros para que os companheiros acordassem.

Weigl

O trabalho do médio internacional alemão é um pouco invisível, mas ele é quase sempre o primeiro responsável por colocar o carrossel ofensivo do Benfica a rolar. Além disso, parece estar sempre no sítio certo quando é preciso defender, o que não é elogio nada pequeno.

Cervi

A raça do argentino é cada vez mais apreciada pelo tribunal da Luz. O extremo nem fez um jogo extraordinário, mas saiu sob vénias do público.

Silvestre Varela

O extremo é uma arma preponderante neste Belenenses. A subir de forma, o extremo foi um dos principais rostos da reação azul. Na primeira parte deixou as luvas de Vlachodimos a arder num livre direto e na segunda arrancou o cruzamento para o autogolo de Ferro e a falta deu o penálti que Licá converteu para o 3-2 final.

Licá

Um golo e intervenção importante na forma como disputou a bola que Ferro acabou por empurrar para a própria baliza.