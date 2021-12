O treinador do Boavista, Petit, não vai estar no banco de suplentes dos axadrezados na receção ao Moreirense, este domingo, depois de ter sido castigado com um jogo de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo o mapa de castigos divulgado este sábado, o treinador do emblema portuense foi expulso durante o jogo com o Sp. Braga, por «protestar com um elemento da equipa de arbitragem dizendo: o que é esta m****, não percebem nada disto». Petit terá ainda de pagar uma coima de 816 euros.

No final dessa partida, nenhum jogador bracarense compareceu na flash interview e, por isso, o clube foi multado em 4.335 euros.

O avançado do Sporting Bruno Tabata, que foi expulso diante do Penafiel, também foi castigado com um jogo de suspensão.

Já o Benfica, foi multado em 3700 euros pelo comportamento dos adeptos no jogo da Taça da Liga, diante do Sp. Covilhã (3-0).

No comunicado pode ler-se que os adeptos encarnados deflagraram «artefactos pirotécnicos», nomeadamente «petardos», além de insultarem o guarda-redes adversário no momento em que este «repunha a bola em jogo».

O FC Porto terá de pagar uma coima de 1734 euros pelo atraso no início do jogo da Taça da Liga, com o Rio Ave, isto porque os dragões chegaram aos túneis de acesso para lá da hora estabelecida.