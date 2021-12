Face às novas medidas para entrar nos estádios, o Sp. Braga informou que vai disponibilizar um serviço de testagem à Covid-19 alternativo para os sócios.

O emblema minhoto informou que os custos da operação serão maioritariamente suportados pelo clube, «cabendo aos associados apenas o pagamento unitário de 2,5 euros».

O Sp. Braga comunicou ainda que este serviço inicia-se já no próximo fim de semana, para o encontro diante do Estoril Praia (domingo, às 20h30). Os sócios podem recorrer a este meio no sábado, das 9h às 19h, e no domingo, dia de jogo, das 9h às 17h.

Vários clubes já reduziram a lotação máxima dos estádios a cinco mil pessoas, para dispensarem os espetadores da realização de testes de rastreio e apresentação do certificado de vacinação.