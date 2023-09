Tiago Aguiar, treinador adjunto do Moreirense, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 3-0 em Alvalade, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Entrámos muito pressionantes e conseguimos tirar a bola ao Sporting. Alterámos a nossa pressão a três e surpreendemos o Sporting nesse momento. Conseguimos sair da pressão do Sporting, que também alterou ligeiramente. Colocou o Gyokeres a fechar o Ofori e pressionou-nos com o Pote e com o outro extremo. Ainda assim, conseguimos sair e tivemos a oportunidade do André que foi ao poste. Com o 1-0 poderíamos ter crescido ainda mais.



O Sporting teve um remate de fora da área nos primeiros 20 minutos, mas depois empurrou-nos um bocadinho e tomou conta do jogo com muita mobilidade. O Sporting é uma equipa que conseguimos decifrar muito bem, mas é muito difícil de anular. Há muito mérito da equipa técnica do Amorim.



Na segunda parte sofremos dois golos em dez minutos. A equipa sentiu esse momento. Se tivéssemos retardado um bocadinho o golo do Sporting, podia ser diferente.



A cultura que temos como equipa técnica é esta. Queremos ser dominadores e ter bola, sabendo que nem sempre vamos conseguir sobretudo contra este tipo de equipas. O calendário neste início de época era muito difícil. Perdemos nos detalhes contra FC Porto e Sp. Braga. Temos quatro pontos e sábado temos um jogo para ganhar. Faço um apelo aos adeptos para estarem presentes porque esta rapaziada merece, trabalha bem e é muito competente. Quem trabalha desta forma, merece ser feliz.»