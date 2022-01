Por Mariana Rebelo Silva

Declarações do treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, após a vitória por 2-3 diante do Tondela, em jogo da 19.ª jornada da I Liga:

«[Importância da vitória:] São mais três pontos importantes. Foi um jogo fantástico entre duas grandes equipas, muito intenso e muito rápido. Para nós, treinadores, às vezes é difícil controlar esse jogo de grande intensidade. São três pontos muitos importantes num jogo muito emotivo, mas o Vizela foi melhor. Pelo que me disseram, fizemos 21 remates à baliza adversária, um caudal ofensivo tremendo, tivemos jogadas brilhantes, entrada muito forte, com muitas oportunidades. Na primeira parte, os três remates que o Tondela fez à nossa baliza, todos eles entraram. O terceiro foi anulado. A equipa soube reagir a essas adversidades. Nunca se desligou nem saiu do registo do que é o nosso jogo. O segundo e terceiro golos são jogadas em que nos ligamos, atacamos o espaço, percebemos o momento de aceleração e atacamos a zona de finalização. É daqueles jogos que ninguém merecia perder, mas o Vizela foi superior.

[Superioridade a partir do segundo golo:] Na primeira parte fomos superiores. Na segunda entrámos nervosos e ansiosos. Queríamos pegar no jogo, mas não fomos serenos e tranquilos. O segundo golo deu-nos essa tranquilidade e a equipa cresceu a partir daí. O golo deu-nos conforto. Nós somos uma equipa de emoções. Justamente, chegámos ao golo da vitória. Foi um jogo fantástico, em que os meus jogadores tiveram capacidade de surpreender e lidar com o jogo a este ritmo. Estão de parabéns. Souberam sofrer e dar a volta ao marcador. É este o espírito da equipa.

[O que disse ao Cassiano após terceiro golo?:] O que disse foi o orgulho que tenho neles. Mesmo estando a perder e as coisas a saírem ao lado, nunca desvirtuaram o nosso ADN. Eles mostraram uma paixão muito grande e foi isso que nos fez conquistar a vitória. O sentimento que me liga a eles é de orgulho. E o que me disse o Cassiano foi ‘É para si’.

[Palavra aos adeptos:] Não há palavras. É um orgulho ter uma massa associativa destas. Sempre a incentivar, quer estejamos a ganhar ou a perder, longe e a esta hora. E esta vitória também se deve a eles. O nosso lema é este ‘O Vizela é assim e luta até ao fim’. É esta identidade que nos une aos adeptos, à equipa e à cidade. Tenho orgulho em pertencer a esta família.

[Substituição cedo do Schettine:] Dor no adutor direito. Fomos obrigados a mexer.»