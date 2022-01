Por Mariana Rebelo Silva

Declarações do treinador do Tondela, Pako Ayestarán, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, após a derrota por 2-3 diante do Vizela, em jogo da 19.ª jornada da I Liga:

«[Fase final do jogo por baixo:] Não esperava isso. É um jogo em que estávamos a jogar bem. Apesar de tudo, fomos capazes de acabar a primeira parte em vantagem. Tenho que dar mérito ao Vizela que acreditou, foi intenso e agressivo. Não fomos capazes de equilibrar a sua intensidade. Creio que ninguém esteve à altura, à exceção do Salvador e do Trigueira que fizeram um bom jogo.

[Equipa cai após últimas substituições. Porquê?:] Quando digo que estivemos mal, também me incluo. Houve momentos em que parecia que estavam a jogar no pátio de minha casa, tal era a facilidade com que entravam na área. Não tínhamos soluções para o meio campo no banco. Não fomos capazes de defender o cruzamento que dá o segundo golo e o terceiro já é uma brincadeira dentro de área. O jogo podia ter levado outro caminho, mas o Vizela é o justo vencedor.

[Sobre reforços. Espera novidades?:] Sim, espero. Espero reforços, mas às vezes os meninos também esperam o Pai Natal e ele não chega. Não é fácil. Venham ou não [reforços], importante são os que estão. Temos um plantel suficiente para conseguir os objetivos. Mais que qualidade, falta número.

[Sobre declarações de Rúben Amorim sobre Quaresma estar com dificuldades em jogar no Tondela:] Está a trabalhar num nível suficiente para o futebol profissional. Está a mudar e se for capaz de manter a intensidade e a responsabilidade, logicamente terá oportunidades.»