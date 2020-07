Natxo González, treinador do Tondela, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o FC Porto, que deixa a equipa beirã em posição delicada na tabela:



«Fizemos mais do que incomodar o FC Porto. Na primeira parte controlámos muito bem, a segunda abre com um golo de bola parada. Sabíamos que eles são fortes nesse aspeto e estava muito difícil para criarem perigo. Logo a seguir sofremos o 2-0, podíamos ter chegado ao empate, mas não conseguimos.»



[Sobre a estratégia para o jogo]:



«Controlámos bem a partida, se estivesse apertado eles iriam precipitar-se. Eles têm dois avançados muito poderosos e precisávamos de ser fortes nos centrais.»



[Adversários diretos também perderam]:



«Não vamos respirar até ao último minuto do último jogo. Só se vai decidir no fim. Se conseguirmos continuar assim, o futebol vai dar-nos aquilo que não nos tem dado recentemente.»