Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota dos beirões na Luz, frente ao Benfica.

«Sabíamos da dificuldade de um jogo diante de um adversário com muita qualidade. Na primeira parte, optámos por apostar na segurança, fechar linhas de passe ao Benfica. Sabíamos que precisávamos de transição rápida, tivemos azar no lance do Mário González. Tivemos possibilidade de equilibrar o jogo, não conseguimos e depois sofremos o segundo golo.

Somos uma equipa que se estiver a 100 por cento, podemos competir com qualquer equipa. O Benfica teve mais oportunidades e posse de bola, mas tivemos oportunidade para empatar o jogo, só não fomos eficazes.»