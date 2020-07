Daniel Ramos é o preferido para ocupar o lugar de João Henriques como treinador do Santa Clara, mas ainda não há acordo fechado, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico de 49 anos tem proposta dos açorianos para regressar ao clube que já representou no início da época 2016/17, porém, sabe o nosso jornal, existem também neste momento abordagens da Arábia Saudita, do Qatar e do Japão.

Os próximos dias serão decisivos para a definição do futuro do técnico, que no passado sábado fez o último jogo no comando técnico do Boavista.

Além dos axadrezados, que terminaram a I Liga em 12.º lugar, nas últimas temporadas Daniel Ramos orientou nas últimas épocas no escalão principal Marítimo, Desp. Chaves e Rio Ave.