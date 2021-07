Na procura de mais um central para reforçar o plantel, tendo ainda o sul-coreano Kim Min-Jae, do Beijing Guoan, como alvo prioritário, o FC Porto, sabe o Maisfutebol, consultou a situação do brasileiro Ruan, que pertence ao Grémio.

Numa primeira abordagem feita ao emblema de Porto Alegre, os dragões mostraram-se dispostos a pagar cerca de seis milhões de euros pela eventual transferência, mas, como resposta, ouviram que um acordo dificilmente seria feito abaixo da casa dos oito milhões de euros.

Destaque do Grémio desde a temporada passada, Ruan, de 22 anos, tem contrato válido até dezembro de 2022 e uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros. É visto internamente como um dos ativos mais valiosos da equipa dirigida por Luiz Felipe Scolari neste momento.

Enquanto avalia outras opções no mercado, a negociação a envolver o futuro de Kim Min-Jae, por sua vez, está cada vez mais complexa e atrasada. Também na mira de Juventus e do Tottenham, o jogador de 24 anos quer participar nos Jogos Olímpicos, do Japão, o que tem atrapalhado o planeamento e a investida dos interessados.

À espera de saída

Antes de avançar concretamente para contratar qualquer novo central, visto que já trouxe e apresentou Fábio Cardoso, ex-Santa Clara, o FC Porto dá prioridade à saída de uma das atuais alternativas disponíveis para Sérgio Conceição: Mbemba e Diogo Leite são os nomes colocados no mercado.