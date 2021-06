Vitinha vai regressar ao FC Porto e apresentar-se no Olival, clube com o qual tem contrato até 30 de junho de 2024, depois do Wolverhampton não ter exercido a opção de compra do passe do internacional sub-21 português.

Recorde-se que o médio ofensivo foi cedido ao clube inglês por uma temporada com uma cláusula de 20 milhões, mas a verdade é que os dirigentes optaram por não avançar para a compra, sendo que a opção terminava esta quarta-feira.

Ora a verdade é que Vitinha regressa ao FC Porto, mas isso não quer dizer necessariamente que vá cumprir a próxima temporada no Dragão. O jogador é representado por Jorge Mendes e até o fecho do mercado pode surgir alguma proposta.