O FC Porto voltou a treinar esta quarta-feira, com os futebolistas Pepe, Iván Marcano e João Mário em treino condicionado e inseridos no boletim clínico dos azuis e brancos, tal como Wilson Manafá, em tratamento à lesão grave sofrida no joelho direito em dezembro.

Às ordens de Sérgio Conceição estiveram o central João Marcelo, o lateral-esquerdo João Mendes e o avançado/extremo Gonçalo Borges, todos da equipa B, mas presenças recentes nos trabalhos do plantel principal dos dragões.

Em trânsito para Portugal, segundo informou o clube, está o lateral esquerdo nigeriano Zaidu, que esteve ao serviço da Nigéria, já eliminada, na Taça das Nações Africanas (CAN).

O atual líder da I Liga, que recebe o Marítimo às 20h30 do próximo domingo, para a 20.ª jornada do campeonato, volta a treinar a partir das 10h30 de quinta-feira, no Olival.